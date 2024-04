Aclaremos mitos nutricionales: ¿el gluten realmente enferma?

La llamada sensibilidad al gluten no celíaca también puede causar síntomas dolorosos. ¿Es el gluten el alimento que todos deberíamos evitar?

En 2020, un análisis mostró que, en las últimas décadas, cada vez hay más enfermos celíacos, una forma muy grave de intolerancia al gluten. Pero las molestias tras el consumo de pizza, pan, pastel o pasta no tienen por qué deberse a la celiaquía, sino, sencillamente, a una alergia al trigo. Lea: Mitos y verdades del gluten; esto es lo que sí debes saber

El gluten no es más que una de las diversas proteínas que se encuentran en los cereales. En los productos derivados del trigo, por ejemplo, se encarga de que una masa sea elástica y pueda amasarse y estirarse. Además del trigo, el centeno y la cebada, sus variedades parentales y los cruces también contienen gluten:

“La alergia al trigo es más frecuente en niños que en adultos, a lo largo de años puede cambiar y desaparecer”, afirma Scherf.

A diferencia de la alergia al trigo, la detección de la sensibilidad al gluten no celíaca es más difícil, afirma Scherf. Entre los síntomas destacan el dolor abdominal por flatulencias o estreñimiento, la diarrea y el cansancio. Los adultos se ven afectados con más frecuencia que los niños. Sin embargo, actualmente no existe ningún indicador para diagnosticar la sensibilidad al gluten no celíaca.