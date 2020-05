Ety, la guerrera que combate el COVID-19

Son las 5 de la tarde y Ety Contreras De La Rosa inicia uno de los turnos más difíciles en la clínica de Blas de Lezo. Allí trabaja como enfermera hace dos años, sin embargo, ya van tres meses desde que su rol cambió por completo. Pasó de atender niños especiales a salvar vidas en la Unidad de Cuidados Intensivos con pacientes positivos de COVID-19.

Hoy, Día internacional de la enfermera, enaltecemos la labor de Ety y de todos estos profesionales de la salud que, no solo se ponen el traje antivirus, sino el de la fe y la esperanza. (Lea también: Día de la Enfermera: gracias, ahora más que siempre).

Una travesía

Cada vez que Ety, de 36 años, conduce su vehículo hasta su trabajo, se empapa de la soledad y el miedo al ver las calles desérticas. Pero sabe perfectamente que esta cuarentena es un bien para que ella, sus colegas y todos en general, no tengan que ver tantos corazones rotos, sobre todo en esa clínica: sufren los pacientes, sus familias y las familias de los profesionales de la salud.

Ahora, esta gran enfermera, egresada de la Universidad de Cartagena hace 15 años, llega al hospital con miedo. Sonríe porque la alegría lo puede todo. Se pone su traje, su ‘camuflado de combate’, tapabocas, máscara, gorro, guantes y botas especiales.

Entonces empieza la travesía que, según ella, ha sido algo terrible, pero que jamás le transmite a sus pacientes. (Le puede interesar: El trabajo de enfermeros y parteros: invaluable).

Y... ¿cómo es lidiar día a día con tantas cargas emocionales? Su respuesta fue tan simple y dura a la vez: “Solo con tener que usar pañales para orinarme encima y no contaminar los inodoros, ya es algo terrible. Mi familia no quiere que trabaje más, mis hijas no corren a abrazarme cuando llego a casa porque primero debo volver a bañarme, pero sonrío, hay que tener fe y ayudar, que es lo importante”, aseguró.

Las lágrimas se valen

Decir que Ety no ha derramado una sola lágrima desde que empezó a tratar con personas contagiadas de coronavirus, es como negar lo mucho que ama su profesión. Así como ha llorado por algunos pacientes que fallecieron, también ha sonreído con los que hoy se han recuperado.

“Desde hace varios años interpreto el personaje de la Doctora Fiori, que es como una payasita colorida que sube el autoestima de estas personas. Lo aplicaba en niños, en pacientes terminales, y ahora también en los que han contraído el virus”, dijo Contreras, y añadió que “también les pregunto si se sienten mejor, sobre cómo está su familia, les hago videollamadas, entre otras cosas que se salen un poco de los lineamientos del protocolo”.

De lo anterior, Ety Contreras se refiere a tratar a sus pacientes como seres biopsicosociales, un término que dice, aprendió en la universidad. Entre sus obligaciones como enfermera, se encarga de tomar muestras de sangre, administrar medicamentos, entubar, tomar los signos vitales, entre otras.

“El mensaje para todos es que se cuiden. Usen tapabocas, lávense las manos y báñense. Sé que es una situación difícil para todos, pero hay que tener fe porque de esta sí vamos a salir”, dijo alegremente y con voz entrecortada, una de las heroínas que, al igual que el resto de enfermeras, lo mínimo que se merecen son aplausos.