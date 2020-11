El confinamiento decretado por la crisis de la COVID-19 ha ocasionado que las personas permanezcan en sus hogares más de lo habitual para evitar el contacto con el virus y utilicen el tapabocas de forma permanente cuando circulan en la calle. Sin embargo, su uso prolongado podría ocasionar daños en la piel como el agrietamiento de los labios, según la Academia Norteamericana de Dermatología. Por esto, el cuidado de esta zona del cuerpo resulta muy necesario en esta época.

La mayoría de las personas ha sufrido, en tiempos o no de pandemia, de labios resecos y agrietados, pero ¿cuál es la causa de ello? Expertos saben que esta zona del cuerpo requiere una atención especial porque es uno de los músculos más importantes del cuerpo, además de ser una de las zonas más delgadas, pues no contiene glándulas sudoríparas, ni melanina, lo que la hace tan sensible a los cambios emocionales como el estrés, muy común durante la pandemia, que activa una serie de hormonas y neurotransmisores que facilitan la pérdida de agua ocasionando la deshidratación.

Esta situación, es tendencia en esta época de pandemia ya que los dermatólogos han visto un considerable incremento de pacientes que llegan con resequedad extrema de labios.

“Cuando no se cuida de manera correcta, esta zona de la piel suele resecarse y agrietarse con frecuencia. No solo se trata de que se vean bien sino de evitar que muestren signos de envejecimiento prematuro y mantenerlos con aspecto sano y juvenil”, afirma Ángela Domínguez, experta en cuidado personal de BASF.