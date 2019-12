El capitán Daniel Henao se ha ganado el corazón de la gente

Cerca de la muerte

“Mis inicios fueron en la Costa Caribe. De hecho, mi esposa y mi hija son de Valledupar. Me bañé en el Río Guatapurí, tres veces, y ahí quedé, en el Valle, como dicen por ahí”, dice y ríe. “Allá inicié de subteniente, por tres años, después me fui a hacer curso de ascenso en Tolima, fue comandante de estación de Policía en Melgar, en el Carmen de Apicalá y en El Espinal, Tolima. De ahí pasé meses en Caldas. Ahora estoy aquí, en Cartagena, con todo el compromiso y el amor por esto que hago todos los días”, explica. El día de un policía es tan inesperado como la vida misma y se esta expuesto a cualquier tipo de situaciones, incluso a enfrentar a la muerte. “En Valledupar tuvimos un caso de un incendio grave en el barrio La Nevada. Con los muchachos del Cai Garupal logramos entrar y sacar a unas personas, uno no se imagina lo difícil que es salvar una persona y menos una persona en condición de discapacidad. Ese momento me marcó la vida. Gracias a Dios no me pasó nada (...) También allá, en Valledupar, en el mismo barrio, iban a sicariar (asesinar) a una persona. Yo no tenía ni idea, pero sí vimos a dos sujetos sospechosos, nosotros optamos por hacerle una requisa y uno de ellos sacó su arma de fuego, me apuntó y me disparó, pero no me alcanzó a herir, ese momento me puso a pensar que hoy estamos acá y mañana podemos no estar. En ese momento no se le pasa a uno nada por la mente, solo reaccionar y capturar a los delincuentes que fue lo que hicimos”.

¿Cómo ha logrado tanta cercanía con la comunidad en tan poco tiempo?

- Fue una dinámica muy chévere y lo digo así porque realmente es muy fácil de hacer, uno tiene que tener ganas de hacer las cosas y servir. Aquí, en Cartagena, el calor es inclemente, pero eso no nos puede cohibir de que hagamos las cosas de corazón y aquí lo que se ha hecho es eso. Simplemente entregar todo de mi profesión y de mis policías a esa jurisdicción y, lógicamente, eso me ha dado empoderamiento de este lugar y me ha hecho conocer con todas personas que han sido beneficiadas con el servicio que estamos prestando ahora.

¿Qué otras cosas han hecho para acercarse a la comunidad?

- Tenemos unos grupos de WhatsApp que son espectaculares. Tenemos como cuatro... No, en realidad yo tengo como diez grupos de WhatsApp en mi celular, es el personal pero se lo entrego a la comunidad y la idea es que en esos grupos fuera un poco más inmediato el servicio de la Policía. Usualmente llamamos al cuadrante pero puede que el cuadrante esté atendiendo otra llamada. O hay personas un poco más impacientes, la idea es que la persona le escriba directamente a uno como comandante y uno poder llegar a esos casos de policía y eso, la inmediatez, creo ha sido lo que más les ha gustado. Yo sigo respondiendo cada uno de sus mensajes.

¿Sobre qué es lo que más le escribe la gente?

- Aquí hay situaciones de ruido que se evidencian porque es zona de playa, y por la idiosincrasia, porque sabes que hay personas que llegan de otro lugar del país, eso lógicamente va a hacer que vengan con otras ideas del interior. También por los vendedores ambulantes, todos se quieren ubicar en cualquier punto, nosotros seguimos aplicando la Ley 1801 (Código de Policía). Aquí hay que dar un orden, de acuerdo a la Ley 1801, enseñarles a propios y extranjeros, que esto es un pedazo de Colombia que hay que cuidar, toca seguir afianzado los frentes se seguridad, tenemos 13 frentes de seguridad (....)

¿Y qué resultado han obtenido?

- Tengo que decir que en este tiempo hemos aplicados más de 2 mil comparendos. Llevamos ya casi 200 capturas, hemos reducido el tema de delitos sexuales y de hurtos, hemos bajados las estadísticas con respecto al año pasado y eso nos permite demostrar lo que estamos haciendo por la comunidad.

***

“Nunca nos habíamos sentido tan acompañados como ahora que llegó el general Sanabria, con el capitán Henao y el teniente Felipe Realpe, que es del Cai El Laguito. Son atentos, están comprometidos, han sido pacientes. Sentimos que hacen su trabajo con mucho cariño, dedicación, han atendido cada una de las solicitudes que se han hecho de reacción inmediata”, explica Gina Olmo de Trucco, miembro de la JAC de Bocagrande. “La verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener a estos policías, el capitán Henao es una persona en la que puedes confiar completamente. Por primera vez, desde que yo me acuerde, la comunidad los ha invitado mañana (sábado) con sus familias, para hacer una novena para que sepan que nosotros estamos altamente agradecidos por el servicio que nos prestan a nosotros y a la Patria. De verdad que la gente está contenta”, sostiene y añade que los hurtos han disminuido sustancialmente desde la llegada de Henao, algo en lo que coincide Aura Medina, otra habitante de la zona. “El capitán Henao es una persona muy proactiva, siempre atenta y dispuesta a la comunidad. Ha tratado de trabajar con todos los gremios y en conjunto con la gente”, dice. “Lo que yo siempre le he dicho a la comunidad es que usen a su policía, que llamen a su policía, porque somos 24 horas. Inclusive, hay momentos en los que uno duerme pero escucha el WhatsApp y responde. En mis 52 condecoraciones que tengo en la policía, perdón, 53, porque me acaban de condecorar con servicios distinguidos, han sido por eso, por capturar bandas dedicadas al hurto, al secuestro, entonces eso me ha dado un poco de experiencia que es muy poca, pero eso lo comparto con todas las personas para serviles acá”, agrega el capitán Henao.