Cuando ellos dicen qué maravilla, han encontrado debajo de estas tiernas ataduras una sorpresa, ella solo dice muerta de risa que en su cocina no hay nada lujoso, es cocina Caribe, solo memoria ancestral de sus abuelas y sabiduría de sabores del Sinú, La Guajira, solo este Caribe encantado que sigue palpitando dentro y fuera de los fogones. Solo ese mar que estaba dentro de su casa porque César, su padre, era marinero y murió cuando ella tenía cuatro años, y su memoria de puertos quedó dentro de ella para siempre, junto a sus dos hermanos, ella, la única mujer, siempre aprendiendo de María Eugenia Atuesta Magallanes, su madre, que siempre escamaba el pescado del día, como si aún estuvieran las canoas listas para zarpar en el puerto. En la cocina se cruzaban, muchas veces sin saberlo, la cocina sirio-libanesa y la cocina indígena y africana, y en las cocinas de los sirios-libaneses que vivían en el Sinú, intentaban hacer el quibbe como si estuvieran en El Líbano... Terminaron haciendo, con el mismo molde de los quibbes, las carimañolas con yuca, con carne molida dentro. La madre hacía la cocina árabe por tradición, la crema de garbanzos, las croquetas de lentejas que aún no sabía que se llamaban falafe, y las combinaciones de pepino, berenjena, que se utilizaban en la cocina cotidiana, muchas veces para recetas ancestrales sinuanas y tradicionales árabes. Así, a los siete años, Nena Cantillo Atuesta aprendió de la mano de su madre y de su bisabuela Bárbara a hacer bollos de coco, maíz, yuca, plátano, a hacer pasteles y a envolverlos bajo el regazo caliente y oloroso del bijao, y a escamar los pescados cuyas agallas siguen temblando en la yema de sus dedos.

El mar de Johnky

El mar de Johnky es el pez del día que Nena busca temprano en el mercado de Bazurto. Es una posta de pescado coronado en pulpo y camarones en salsa marinera, arroz encocado, ensalada fresca y patacones. Un homenaje al músico.

Desde 2010 empezó Nena a bautizar sus propias recetas, su herencia gastronómica ancestral, inicialmente con nombres de poetas y artistas, y luego fue incorporando nombres que aludían episodios de la vida familiar, social y cultural de Cartagena, uno de ellos lo bautizó con el nombre de “Amor Bonito”, para recordar aquellos días en que Bárbara Payares, esmerada en que el bisabuelo Tito Magallanes -que tenía cáncer y no podía tragar- se comiera su salpicón de macabí en zumo de leche con machucado de plátano maduro. La viuda de carne salada, aunque aún no la había bautizado, seguía siendo el nombre de su bisabuela. Nunca faltaba la boronía, mezcla árabe y Caribe, con berenjena y plátano maduro machucado en su mesa.

Cuando los suizos le preguntaron cómo se llamaba ese plato que habían desanudado, Nena Cantillo no dudó en decirles que debía llamarse como su bisabuela: “Bárbara Payares”, quien decía que una cocina que no tuviera ají, ajo, cebolla, comino, pimienta, era “una comida sin padre”, en su lengua pura y natural: “Comida sin pae” no tiene sabor.

Nena dice que no puede escapar de la poesía, aunque ahora solo la escriba en el milagro de los sabores.

Nena, premiada en Boston

Nena Cantillo Atuesta dice que lo que empezó en 2010, en su casa del barrio Bruselas, donde vive actualmente, ha merecido dos premios internacionales en Estados Unidos. Su iniciativa gastronómica, que integra la cultura de Cartagena a la cocina tradicional, recibió el Premio Traveliers Choice en Boston “que se concede a aquellas propuestas que ofrecen de forma constante experiencias fantásticas a viajeros de todo el mundo”.

Su propuesta nació en la cocina de su casa del barrio Bruselas con el nombre de Matronas, se embarcó en un viaje de cinco años a las 365 islas vírgenes de San Blas en Panamá, casi que un día por cada isla durante un año, y continuó en Cartagena, en un pequeño espacio de la Calle Portobelo en San Diego, que bautizó La Vieja Guardia, ámbito minúsculo pero cargado de imágenes de personajes cartageneros.

“Esta iniciativa no hubiera sido posible sin tantos ángeles en el camino. Ángeles como Buzz Beard (mi compañero y cómplice), el poeta Pedro Blas Julio, la pintora Aura María, nuestro querido Antonio Mono Escobar, fueron y han seguido siendo mis ángeles clandestinos de los que una vez hablara Gómez Jattin”, dice Nena.

Epílogo

“Para mí la poesía era algo de lo que definitivamente no me podía escapar, aunque a veces quisiera. Siempre he sido cocinera, la palabra cocinera me parece hermosa y sabrosa. Heredé las recetas de mis bisabuelas, de mis abuelas, de mi madre María Eugenia Atuesta Magallanes, y aprendí de maestros y entrañables amigos la gastronomía de otros lejanos lugares. Aquí en mi cocina, le rindo homenaje a la sabiduría de mis ancestras, fusiono o creo nuevos platos con la misma pasión con que escribía poesía. Ahora me gusta más conjugar la poesía que escribirla. Le debo mucho a Danilsa Pineda, amiga y matrona de respeto, que es otra poeta de la cocina”.

En el estallido de su risa de granizo al atardecer, Nena suelta la madeja de su cabello y evoca con la gracia de sus manos a la bisabuela Bárbara Payares, al pie de los fogones del tiempo. Y al saborear su propia sazón es como si la misma Bárbara estuviera ahora soplándole secretos.