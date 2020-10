“Ya antes, como a los 15 días de nacido, en una primera cita de control con Pediatría, en Salud Total me habían dicho que el bebé estaba bien. Cuando ya tenía un mes, noté que no abría bien lo ojitos, lo llevé a otra cita de pediatría y le comenté a la doctora eso: Mi hijo tiene algo que no es normal ”, afirma la madre del niño. Y ahí, el temor de Ana y de su esposo Guillermo se volvería real.

“Se me hace muy extraño que -añade Ana Mercedes-, al revisar al bebé, cuando nació, el médico de turno no se hubiese dado cuenta inmediatamente. Yo, como soy mamá primeriza, pensé que era normal que no abriera los ojitos totalmente”.

El diagnóstico de Jesús

Hasta ese momento, ninguno de los médicos que examinaron al bebé había diagnosticado su patología en los ojos, ni siquiera estimaban que tuviera alguna enfermedad.

“Resulta que en esta segunda consulta yo le comenté eso a la pediatra y ella, al revisarlo, me dijo que sí, que el niño tiene una opacidad en los ojos, que hay que remitirlo a una cita por oftalmología pediátrica. Pido la orden y pido la cita y resulta que no me la dan para un oftalmólogo pediatra sino de adulto. Yo claramente expliqué que la cita era para un recién nacido... y me dijeron que había que remitirlo nuevamente donde un oftalmólogo retinólogo, que con esto de la contingencia eso podía tardar veinte días o incluso un mes”, narra Ana Mercedes.

Entonces a esta pareja la embargó el desespero natural de los padres al ver a sus hijos enfermos, así que buscaron otra cita, esta vez de forma particular, en una clínica de Sincelejo.

“Decidimos llevarlo a una cita aquí mismo, donde le detectaron una posible microftalmia”, señala.

La microftalmia es un defecto de nacimiento en el cual uno o ambos ojos no se desarrollaron completamente y por lo tanto son pequeños. En el caso de Jesús David, al parecer, una parte de sus globos oculares no se desarrolló muy bien y, por esta razón, no tiene una visión normal. Adicionalmente, padece de cataratas y requiere una cirugía de implantación de lentes para que pueda ver bien.

“Con ese diagnóstico, la doctora particular que lo atendió dijo que debían hacerle una cirugía antes de los tres meses. Con la misma desesperación, también decidimos consultar a otro médico, lo llevamos a Barranquilla, también de forma particular, a la Clínica Carriazo, y allá le hicieron el chequeo al niño. Duramos ocho días allá, mientras conseguimos la plata para realizarle los exámenes bajo anestesia general, costaron más de dos millones de pesos, gracias a Dios conseguimos a una persona que nos ayudó con eso.

“Nos dicen que hay que hacerle unos lentecitos en cada ojito para que pueda recuperar su vista normalmente, es un proceso delicado. Hay que hacerle una cirugía que tiene un costo de 17 millones 800 mil pesos”, sostiene Ana.

Según el dictamen, el pequeño Jesús David debe ser llevado nuevamente a Barranquilla el 15 de diciembre para que le realicen los mismos exámenes y así establezcan el tamaño de los lentes a implantar y fijar la fecha de la cirugía. En este momento “estamos haciendo completamente particular porque, imagínese, la desesperación con un bebé recién nacido, cómo se va a quedar uno esperando que la EPS dé una orden que demora de 15 a 20 días”, recalca la madre del pequeño.

“Empezamos a hacer una campaña por redes sociales porque, si no solucionan nada, lo tengo que operar y eso es rápido, es algo que no puede tardar tiempo, si no el bebé no va a ver... todavía no entiendo por qué en la clínica, el día que mi bebé nació, no se dieron cuenta de esa problemática”, se lamenta Mercedes.

Ahora esta pareja necesita el dinero para la cirugía o que la EPS costee este procedimiento. Por ello sus familiares han adelantado una campaña de apoyo al respecto.

“Yo no estoy laborando, mi esposo tampoco tiene algo fijo, en esta situación que nos encontramos lo más lógico es que tengamos el afán de realizar la cirugía, porque si nos atenemos al seguro, nos toca esperar más tiempo. En Barranquilla nos dan seguridad de que puede el bebé alcanzar a recuperar la visión”, anota.