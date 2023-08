En el día mundial del gamer, arma tu PC y sé un jugador tu medida

* Conectividad del panel delantero. Asegúrate de que el panel delantero tenga suficientes puertos de audio o USB de acceso rápido para conectar periféricos y dispositivos que uses o desconectes con frecuencia.

Estos equipos vienen en una amplia variedad de configuraciones de hardware diseñadas para respaldar todos los niveles de desempeño y lo importante es tener en cuenta qué tanto necesitamos para no hacer una inversión más alta de lo indicado.

Las PCs pre armadas para juegos son una opción ideal para aquellos que buscan adentrarse al mundo del gaming en PC y no tienen tanto conocimiento de ensamble o buscan la comodidad de una computadora lista para usarse.

* Refrigeración y flujo de aire. Las PC de escritorio utilizan diversos métodos para mantener los componentes con una temperatura lo suficientemente baja y, cuanto más potente es el hardware, más importante se vuelve tener una refrigeración adecuada.

* Estética. Las opciones cosméticas, como paneles de vidrio templado vs. acrílico, la iluminación, etc. agregan estilo al equipo, y, aunque estas opciones suelen ser exclusivamente estéticas y no afectan el desempeño, son algo a tener en cuenta.

Conectividad

* Salida de video. Los monitores se conectan a los puertos en la parte posterior de la PC, generalmente a la GPU. Los tipos más comunes de conexiones son HDMI y DisplayPort. Asegúrate de verificar la compatibilidad de tu monitor al hacer tu selección. Lee también: Estas profesiones en tecnología son las mejor pagadas en América Latina

* USB. Es útil tener suficientes puertos USB de alta velocidad para conectar el mouse, teclado y otros periféricos. Los números como 2.0, 3.0 o 3.2 reflejan la velocidad de transferencia de datos del puerto, siendo los números más altos los más recientes y, habitualmente, los que tienen velocidades más altas. Las clasificaciones como “Tipo-A” y “Tipo-C” se refieren a la forma del conector. Probablemente quieras algo de cada tipo y, cuanto más amplia sea la variedad, mejor.

* Bluetooth. No todos los equipos de desktop admiten Bluetooth. Si planeas usar accesorios inalámbricos, confirma que vengan con el adaptador, o que la PC sea compatible con Bluetooth.

* Redes. Aunque muchos equipos cuentan con Wi-Fi, algunos solo ofrecen puertos Ethernet para una conexión con cable a Internet. Si necesitas conectividad inalámbrica, comprueba que aparezca en las especificaciones (podría aparecer como WLAN en algunos casos).

Desempeño

* Para asegurarte de poder aprovechar los muchos beneficios que ofrecen las CPU modernas, elige un procesador con la mayor cantidad de núcleos y velocidades de reloj más alta.

* GPU: Una GPU dedicada es ideal para usar la mayoría de los juegos modernos. Las GPU ofrecen una amplia variedad de desempeño, desde un nivel de alta gama hasta un nivel básico. Asegúrate de investigar las capacidades de la GPU, especialmente si estás buscando altas resoluciones, mayor FPS o configuraciones de gráficos. Asegúrate de que tu monitor y la CPU estén en línea con el nivel de desempeño de la GPU y compárala con los requisitos mínimos y máximos del sistema de los juegos que crees que usarás.

* RAM: Elige al menos una capacidad de 16 GB. Muchas PCs gamer pre armadas vienen con al menos 16 GB instalados, ya que esta cantidad suele considerarse un buen punto de partida para ejecutar juegos modernos junto con otras aplicaciones. Menos de 16 GB de RAM podría generar problemas de desempeño al usar los juegos más nuevos, mientras que 32 GB es ideal si ejecutas varias aplicaciones además de juegos. Te puede interesar: ¿Con el internet lento? Así puedes triplicar la velocidad del Wi-Fi en tu casa

*Almacenamiento: Además de elegir un almacenamiento que sea lo suficientemente grande para instalar juegos, es importante tomar en cuenta las velocidades del mismo. Un almacenamiento más rápido puede reducir los tiempos de carga en los juegos. Una unidad de estado sólido (SSD) son más rápidas que las de disco duro (HDD). Si tienes la opción de elegir entre un HDD o una SSD como almacenamiento principal, siempre es preferible una SSD.

Actualización

Una PC pre armada con componentes recientes puede permitirte actualizar sus partes de forma más sencilla, por ejemplo. Si cuentas con un procesador de 12ª generación, podrías actualizar a uno de 13ª sin ningún problema, ya que la tarjeta madre y refrigeración son compatibles. Si tu presupuesto no te permite adquirir un equipo con los últimos componentes, puedes optar por actualizarlos en un futuro y aprovechar descuentos en ferias digitales o estar atentos a promociones que casi siempre están a la vista en el mundillo que tanto les apasiona.

Toda una industria

El sector de los videojuegos espera que su crecimiento global pase de una facturación anual de 257.000 millones de dólares este año hasta los 321.000 millones en 2026, lo que los llevaría a ser el segundo sector de entretenimiento más destacado y por lo que quieren su influencia en ámbitos como la educación.