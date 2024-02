Un grupo de escritores pierde demanda por plagio contra OpenAI

Los demandantes, que además de Silverman incluye a autores como Christopher Golden y Ta-Nehisi Coates, no lograron demostrar similitud entre la producción hecha por ChatGPT, la herramienta a base de Inteligencia Artificial de OpenAI, y los libros escritos por los querellantes, según una moción de la jueza federal Araceli Martínez-Olguín.

La actriz Sarah Silverman y un grupo de escritores vieron desestimada una querella por infracción de derechos de autor que entablaron contra la firma OpenAI, informó este martes el medio especializado The Hollywood Reporter. Lea aquí: En China ya tienen relaciones amorosas con Inteligencia Artificial

Silverman y los otros autores dejaron entrever en su demanda que no requieren alegar una “similitud sustancial”, en vista de que cuentan con evidencia de una “copia directa” de libros con derechos de autor.

La decisión de la jueza va en la misma línea de recientes decisiones judiciales en tribunales estadounidenses, en los cuales se han desestimado las reclamaciones de autores que demandaron a empresas de inteligencia artificial por no pedirles autorización para usar sus creaciones a la hora de entrenar a sus herramientas. Le puede interesar: La IA de Google ahora se llama Gemini: así te puede hacer la vida más fácil