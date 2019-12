El flagelo del Cosquilleo

Oddonel Meléndez y Hilary no recuerdan haber sentido algo más que un empujón mientras abordaban un bus de Transcaribe. Ese empujón significó el momento clave para despojarlos de sus pertenencias. Leonardo Paso caminaba por el Centro Histórico y sintió el roce con alguien que iba en dirección contraria a la suya, le quitaron su celular. Los tres fueron víctimas de cosquilleo, la tercera modalidad de hurto que más afecta a Cartagena.

¿INSEGURO?

“Es muy bajo el nivel de denuncia por dos razones. La primera, por que no hay presencia de la Policía en las diferentes estaciones, eso de alguna manera imposibilita que las personas tengan ese contacto con la autoridad. En segundo lugar, el hecho mismo de no tener ese acceso rápido con la autoridad, conlleva a que la persona se abstenga de instaurar la debida denuncia, y prefiere asumir la pérdida sin informar a las autoridades”, detalla el general Sanabria.

SEGURIDAD PRIVADA

En caso de ocurrir el hecho y que la víctima se percate aún estando en este medio de transporte, el proceder es este: “Cuando pasa dentro del vehículo y el vehículo está en movimiento, el operador llama al centro de control y el centro de control informa a la Policía. La Policía llama al cuadrante y se revisan una a una todas las personas del vehículo. Pero si la persona no se da cuenta del momento en que supuestamente es hurtada, debe colocar la respectiva denuncia ante las autoridades competentes, para que hagan la investigación. Es de aclarar que Transcaribe no puede entregar ningún tipo de información audiovisual a los particulares, ya que esto hace parte de la cadena de custodia de la Fiscalía”, manifiesta el gerente.

“Por lo pronto, nosotros tenemos vigilancia privada en cada una de las estaciones y en Patio Portal. Recordemos que esta vigilancia no es autoridad, por lo tanto no puede requisar ni requerir documentación. También nosotros tenemos más de 120 cámaras dispuestas a lo largo de todas las estaciones, todos los vagones y Patio Portal. Transcaribe en su centro de control tiene presencia de la Policía y con la Policía en poder de estas 120 cámaras pues también se hace monitoreo de toda la información”, explica Ripoll.

RECOMENDACIONES

Para que usted no caiga en las redes de estos delincuentes, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

“La primera, pues que los elementos no deben estar a la vista, los elementos deben ser protegidos, no todo llevarlo en el mismo lugar, es decir, en la misma cartera llevar las tarjetas, el dinero en efectivo, la cédula, sino teniéndolo por separado, de modo que si se hurtan una cosa la pérdida no sea mayor.

Que de alguna forma se vea con lo mínimo necesario, que no sea voluminoso lo que se lleva consigo”, dice el comandante de la Policía Metropolitana, y añade que “es muy importante que nos avisen, que nos informen qué está pasando. Así no sea la denuncia, pero que al menos nos digan que pasó y en dónde, y ya con esto tomamos acciones preventivas y disuasivas ”.