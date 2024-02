En la mente del periodista: El día que una fuente llamó para pedir que escribieran sobre su muerte

En pandemia yo publiqué un artículo sobre una persona que pues había fallecido a consecuencia de la Covid-19, y al día siguiente me llamó un señor pidiéndome un favor. También te podría interesar: En la mente del periodista: El día que casi quedo en medio de una balacera

El me iba a enviar unos documentos sobre su perfil porque él temía que si se moría, no se fuera a contar su historia o, incluso, que no hubiese nada para contar sobre él.