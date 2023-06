Fiscalía General de la Nación confirma suicidio del Coronel Óscar Dávila

En la mañana del miércoles 21 de junio, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los resultados de la investigación forense que confirmaron el suicidio del coronel Óscar Dávila. Le puede interesar: El conductor que llevó al coronel Óscar Dávila salió de vacaciones

Dávila era uno de los implicados en la investigación sobre presuntas escuchas ilegales a ex trabajadoras domésticas de Laura Sarabia, quien fue destituida de cargo de jefa de gabinete del presidente Petro, así como el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en medio del escándalo que involucra a la ex niñera Marelbys Meza.