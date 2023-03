Niña nace con su gemelo en la cabeza

Un Fetus in Fetu es una extraña condición médica en la que un feto se desarrolla dentro del cuerpo de otro feto. En la mayoría de los casos, el feto parásito crece en el abdomen del feto huésped, pero en casos raros, el feto parásito puede crecer en la cabeza del feto huésped. Esta condición ocurre cuando un embrión en desarrollo comienza a dividirse en dos fetos separados, pero algo sale mal y uno de los fetos queda dentro del otro. En algunos casos, el feto parásito puede crecer hasta alcanzar el tamaño de un bebé recién nacido, y se ha informado de casos de fetos parásitos que pesan hasta 14 libras. El insólito caso de una bebé que nació con su hermano adherido al cerebro

Cuando un feto parásito crece en la cabeza del feto huésped, se le llama Fetus in Fetu de la cabeza. A menudo, no se detecta hasta que el feto huésped nace, pero en algunos casos, puede detectarse durante el embarazo. Los síntomas pueden incluir una cabeza agrandada, hinchazón en el cuello y dificultad para respirar. El Fetus in Fetu de la cabeza puede ser extremadamente raro, y solo se han informado unos pocos casos en todo el mundo. La mayoría de las veces, se trata mediante cirugía para extirpar el feto parásito y evitar cualquier complicación potencial para el feto huésped. La falta de servicios públicos deja a una familia de luto tras un incendio