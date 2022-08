Video: ella es Luz María Garcés, la primera sacerdotisa del Caribe colombiano

En todos los años que lleva en la Tierra, Luz María Lambis Garcés ha procurado siempre caminar de la mano de Dios, por eso no sorprende que sea la segunda sacerdotisa en Colombia y la primera de la región Caribe. Ella, sin embargo, confiesa que ha sido un proceso convertirse, después de ser esposa y madre de dos hermosos hijos, en reverenda y encabezar ceremonias como bautizos y más.

“Al principio me hice muchos cuestionamientos y yo le decía a Dios: ¿será que tú me llamas o soy yo la que cree que me estás llamando? Porque no es fácil en una sociedad donde siempre es el hombre y el papel de la mujer siempre ha sido luchado, esforzado... ha sido un reto bastante difícil”, precisó. Lea la crónica completa: Conozca a la primera sacerdotisa de la región Caribe