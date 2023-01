Video: Nairo Quintana y la razón por la que no se retira del ciclismo

Tras los rumores de su posible retiro, Nairo Quintana confirmó en la mañana de este miércoles 25 de enero a través de una rueda de prensa que su carrera profesional en el ciclismo continúa. “Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad”, fueron las primeras líneas del pronunciamiento de Nairo Quintana.

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, señaló Quintana. (Nairo Quintana no se retira: “Quiero volver a competir, no me rindo”).

La carrera del escarabajo no pasa por su mejor momento. A raíz de la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) el ciclista se vio envuelto en un escándalo luego de que esta organización determinara que Quintana había usado tramadol en medio de sus competiciones.

Por esta sanción el corredor tuvo que pagar una multa de 5.000 dólares y además quedó descalificado de su más reciente participación en el Tour de Francia 2022, donde ocupó el sexto lugar en la clasificación general.

Frente a esta situación Quintana dijo: “Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos diez años de mi carrera no he tenido problemas. Desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio”.