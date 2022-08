Video: Padre de familia hace tiros en pleno partido de fútbol

Lamentable episodio se vivió el pasado domingo en una de las canchas de Alameda La Victoria, en donde un padre de familia, por no estar de acuerdo con una decisión arbitral, hizo tiros al aire causando terror en los niños de 9 años que jugaban un partido, correspondiente al torneo que organiza la Liga de Fútbol de Bolívar. Versiones indican que el protagonista de este hecho es un policía activo, quien en ese momento vestía de civil. Sin embargo, la institución indicó que el responsable no pertenece a la Policía Metropolitana de Cartagena. No hay capturas.