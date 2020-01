[Video] Camilo Silva, el rostro paralímpico del deporte y la moda en Colombia

Christian Camilo Silva tenía 17 años cuando entró al Ejército colombiano, en el que decidió enrolarse porque desde pequeño le apasionaba la vida militar, aunque en su cabeza siempre hubo dos pasiones más: el deporte y la moda.

Este exmilitar bogotano estuvo cinco años en la institución, en la que llegó a ser suboficial y tuvo una vida muy activa: “hacía lo que me gustaba, cumplía órdenes y además las actividades militares diarias”, contó Silva a Efe.

Sin embargo, el 16 de marzo de 2016 su vida cambió por completo cuando participaba en una misión en una zona rural del selvático departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, donde pisó un artefacto explosivo y perdió una pierna.

“Sentí un pitido en los oídos, todo mi cuerpo temblaba pero no estaba ahí, me sentía como ido, no estaba presente, era una película a cámara lenta, más tarde cuando reaccioné empecé a sentir muchísimo dolor”, relató.