[Video+Infografía] Aprende a usar Netflix como todo un maestro

Esta semana Netflix estrenó la última temporada de Grace y Frankie. Estos personajes valientes y aventureros nos mostraron que a veces tener unos cuantos años más también significa mucha más diversión. Para celebrarlo, la multinacional de streaming compartió trucos y consejos para que los fans de todas las edades disfruten de Netflix este año.

Los gustos culposos no tienen edad

¿Eres fan de Los Caballeros del Zodiaco y no quieres que tu esposa se entere? No hay problema, puedes borrar tu historial para que ella crea que sólo ves The Crown. Inicia sesión en Netflix.com y selecciona el perfil para el que deseas editar el historial. Haz clic en la opción “Cuenta”. Ve a “Mi Perfil” y selecciona “Actividad de visualización”. En la página de “Actividad”, haz clic en el icono junto al episodio o título que quieres ocultar (también tendrás la opción de ocultar toda la serie). Si quieres ocultar todo lo que viste, selecciona la opción “Ocultar toda” en la parte inferior de la página. Te vamos a pedir que confirmes que deseas ocultar todo el historial y ¡listo!

Súbele al volumen! O mejor aún ... agrega subtítulos

Todos los programas en Netflix tienen la opción de agregar subtítulos, lo cual es muy útil si estás viendo una película en un idioma diferente o tienes problemas para escuchar el audio. Para activar los subtítulos, selecciona la película o el programa de televisión que deseas reproducir, dirígete a “Audio y subtítulos” en el panel de opciones y luego presiona “Atrás” una vez que hayas terminado. Tu película ahora se reproducirá con subtítulos.