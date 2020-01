[Video] Tráiler de la nueva serie “Locke & Key” en Netflix

Los tres hermanos Locke y su madre se mudan a su hogar ancestral, Keyhouse, después de que su padre fue asesinado en circunstancias misteriosas donde descubren que está lleno de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. A medida que los niños Locke exploran las diferentes llaves y sus poderes únicos, un misterioso demonio despierta y no se detendrá ante nada para robarles esas llaves. De la mano de Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House), la serie trata un misterio profundo que se ata a la pérdida y los lazos inquebrantables que definen a una familia.

Locke & Key en Netflix es la esperada adaptación televisiva de la serie de cómics más vendida por Joe Hill y Gabriel Rodríguez para los cómics de IDW.

Locke & Key es protagonizada por Darby Stanchfield (Scandal) como Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT e IT 2) como Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) como Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) como Kinsey Locke, Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs) como Rendell Locke, Laysla De Oliveira como Dodge, Thomas Mitchell Barnet como Sam Lesser, Griffin Gluck (American Vandal) como Gabe, y Coby Bird como Rufus Whedon.

Los productores ejecutivos de Locke & Key son: Carlton Cuse, Meredith Averill, Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall con Lydia Antoni y Ted Adams para IDW, Lindsey Springer para Genre Arts, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert y Rick Jacobs para Circle of Confusion, Tim Southam, John Weber y Frank Siracusa para Take 5.