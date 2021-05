“Cuando voy a jugar con ellos , me pegan y me dicen que me vaya”, relata el pequeño Youssef al-Sheikh refiriéndose a los comentarios que otros niños de su edad le hacen cuando se acerca a ellos. Cuando tenía cinco meses fue víctima de un incendio en su casa que le ocasionó graves heridas en su rostro. Esta es su historia.

¿Sabe si su abuelo era nazi? En Alemania se interesan por conocer la verdad [Video]