10 años después reconoce y confronta a su asaltante

Un día común y corriente en las calles de Hermosillo México, Lupita iba camino a la “prepa”, cuando fue abordada por varios hombres que la querían robar. Durante el traumático asalto, la joven analizó el cuerpo de uno de los muchachos, sobre todo porque este no traía camiseta puesta.

Luego de que la asaltara, la joven le pidió ayuda al delincuente para que la ayudara a bajar de donde se había subido: “En medio del asalto yo estaba temblando de los nervios y cuando empecé a bajar le dije que al menos me ayudara a bajar. Ahí muy caballeroso me bajó mi asaltante y me di cuenta de que en la mano tenía una quemadura”, añadió.