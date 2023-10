5 datos para entender la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos

¿Alguna vez te has preguntado sobre la verdadera relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Es Puerto Rico realmente una parte de Estados Unidos, o es un país independiente? En este artículo, desglosaremos el estado político de Puerto Rico y aclararemos sus conexiones con Estados Unidos. Así que sigue leyendo para descubrirlo.

Desde 1952, Puerto Rico se ha identificado como un “Estado libre asociado” (ELA) con Estados Unidos. Esto significa que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero la isla no es un estado de la nación. Como ELA, Puerto Rico tiene su propio gobierno y constitución, pero Estados Unidos es responsable de sus asuntos defensivos y monetarios. Sin embargo, no pueden votar en las elecciones presidenciales estadounidenses y no tienen representación votante en el Congreso.