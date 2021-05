Al menos 11 muertos por la falta de oxígeno en un hospital de la India

Al menos once pacientes de coronovirus murieron por la falta de oxígeno en un hospital del sur de la India, después de que se retrasara la llegada del camión cisterna con el oxígeno médico, en un nuevo incidente de este tipo en el país asiático que vive una crisis sanitaria sin precedentes. Lea aquí: La India baja de los 400.000 casos y registra más de 3.700 muertes por COVID

El suceso se produjo en la noche del lunes en el hospital público SVR Ruia en la localidad de Tirupati, en el estado de Andhra Pradesh, cuando se interrumpió por unos minutos el suministro de oxígeno a los pacientes de coronavirus en la UCI, según informó a los medios el jefe de la administración del distrito, Hari Narayanan.

“Debido a problemas de presión de oxígeno, murieron once pacientes que estaban con asistencia respiratoria. Esto sucedió en un lapso de cinco minutos. Al llegar el camión cisterna de oxígeno se controló rápidamente la situación”, explicó Narayanan.

El camión cisterna que se retrasó provenía de la ciudad de Chennai en el vecino estado de Tamil Nadu, a unos 130 kilómetros de distancia, y mientras no llegaba el hospital trató de suplir la falta de oxígeno con cilindros de oxígeno, detalló el jefe de la administración local, según recoge el diario The New Indian Express.