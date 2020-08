Alex Saab pide al primer ministro de Cabo Verde que lo libere

El empresario colombo-venezolano Álex Saab, detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos como supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha escrito una carta al primer ministro del archipiélago africano, Ulisses Correia, en la que le pide que respete su supuesta inmunidad diplomática y le permita volver a Venezuela, incidiendo en que es víctima de un proceso “motivado políticamente”. (Lea aquí: Duque ve clave extradición de Saab para desvelar nexos de Maduro con narcos)

“Me veo obligado a escribirle, dada la gran injusticia que se ha cometido”, dice, en alusión a la decisión de la Justicia caboverdiana de autorizar la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos “sin fundamentos”. Según Saab, se le ha negado el derecho a una audiencia y al informe del fiscal, “algo sin precedentes en la historia legal de Cabo Verde”.

“Simplemente pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de Naciones Unidas, respete mi inmunidad y me permita volver a mi país”, reclama Saab, que insiste en el argumento de que, como “enviado especial” del Gobierno venezolano, tiene inmunidad diplomática y debe ser liberado inmediatamente.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde, donde hizo una parada técnica en su viaje hacia Irán, a donde se dirigía en “misión especial humanitaria bajo el título de enviado especial, con inmunidad completa según el Derecho Internacional”, para “negociar la entrega de gasolina y otros productos, como recambios, para impulsar la industria petrolera en Venezuela”.

“Un oficial, que no se identificó pero hablaba un inglés perfecto, me forzó a bajar de mi avión diplomático usando una alerta roja de la INTERPOL como pretexto. Eran las 20.00 horas en Cabo Verde, las 23.00 horas en Lyon, donde se encuentra la base de la INTERPOL. Sabemos que la alerta roja no se emitió hasta el 13 de junio, por lo que básicamente fui secuestrado”, sostiene.

Saab denuncia que fue trasladado directamente del aeropuerto a una celda donde permaneció encerrado dos días “sin comida o luz”. “Durante este período, su funcionario insistió ‘firmemente’ en que debería firmar mi orden de extradición voluntaria, a lo cual me negué”, relata.

Por todo ello, considera que lleva 57 días “detenido de forma ilegal” en los que “hasta los traficantes de droga han recibido un mejor trato”. “Se me ha proporcionado acceso a una atención médica rudimentaria y he perdido casi 20 kilos de peso, a pesar de haber sufrido cáncer”, se queja.