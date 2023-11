Arabia Saudí agradece a Colombia respaldo en ONU a resolución de tregua en gaza

Aunque la resolución no tenía carácter vinculante, sí reveló la posición mayoritaria frente al conflicto, lo que fue recibido con desagrado por el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, quien calificó el documento de “ridículo” y lamentó que la comunidad internacional se pusiera del lado de “los nazis terroristas de Hamás” y no de Tel Aviv. Lea también: Rusia afirma que no hay dobles de Vladimir Putin: “Solo tenemos uno”

En la llamada de los cancilleres de Colombia y Arabia Saudí, que tardó 15 minutos, Leyva le reiteró a su par el pedido hecho por el presidente, Gustavo Petro, de convocar a una conferencia internacional de paz, que apunte a la convivencia entre los dos estados.