Arabia Saudí expedirá por primera vez visas de turismo para 49 países

El Gobierno saudí expedirá por primera vez visas de turismo, en una medida que será aplicable a 49 países, y que forma parte de las reformas que llevan adelante las autoridades para modernizar el país.

El presidente del Consejo de directores de la Comisión Saudí de Turismo, Ahmad Al Khatib, indicó en una declaración que “la visa de turismo electrónica será expedida en siete minutos y beneficiará a ciudadanos de 49 países”.

En su declaración, Al Khatib señaló que las mujeres extranjeras deberán vestir ropa “discreta”, lo que de alguna manera implica una flexibilización del estricto código conservador de vestido para las mujeres en Arabia Saudí.

Los turistas tendrán una visa de un año, que contará a partir de la fecha de emisión de la visa, y serán autorizados a estar en el reino por un máximo de 90 días al año con entradas y salidas múltiples.

Los solicitantes no tendrán necesidad de indicar su religión, pero los no musulmanes no podrán visitar las ciudades sagradas de Meca y Medina.

El funcionario señaló que se establecerá un fondo de desarrollo del turismo para hacer frente a las nuevas demandas a las que aspira el reino dentro de la Vision 2030, un proyecto de desarrollo integral del país lanzado por el Gobierno saudí.

Las medidas anunciadas por las autoridades saudíes en relación con el turismo acompañan otras tomadas en los últimos meses para permitir el ingreso de extranjeros que quieran residir e invertir en el país.

En septiembre del año pasado anunció la concesión de visados especiales por primera vez a aquellos turistas extranjeros que quieran acudir a un evento deportivo o espectáculos en el reino con el fin de diversificar su economía.