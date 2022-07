Ataques con misiles rusos dejan 10 muertos en Ucrania

El secretario de Estado Antony Blinken dijo que entre 900.000 y 1,6 millones de ciudadanos ucranianos, incluidos 260.000 niños, han sido interrogados, detenidos y deportados a Rusia, en áreas que incluyen el extremo este del país.

“El presidente Putin y su gobierno no podrán cometer estos abusos sistemáticos con impunidad. La rendición de cuentas es imperativa”, dijo Blinken. “Estados Unidos y nuestros socios no guardarán silencio. Ucrania y sus ciudadanos merecen justicia”. Lea aquí: EE. UU. trabaja con Ucrania para que sus armas contra Rusia no se desvíen

Algunas de las muertes de civiles ocurrieron en la provincia de Donetsk, que es parte de una región donde los separatistas prorrusos han luchado contra el gobierno ucraniano ocho años y que el Kremlin tiene la intención de capturar. La ciudad de Bakhmut enfrentó un bombardeo particularmente fuerte como el foco actual de la ofensiva de Rusia, dijo el jefe administrativo de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

En la provincia adyacente de Luhansk, que las fuerzas rusas y separatistas casi han conquistado, los soldados ucranianos buscaban mantener el control de dos aldeas periféricas en medio de los bombardeos rusos, dijo el gobernador Serhiy Haidai.