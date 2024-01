Blinken: “Es importante estabilizar la relación EE. UU. - China”

Antony Blinken (Secretario de Estado de EE. UU)

Entre otras cosas, ha sido importante “restaurar las comunicaciones militares entre China y EEUU para evitar que no nos deslicemos involuntariamente hacia el conflicto”, señaló Blinken en su charla con el periodista de The New York Times Thomas Friedman.

Blinken subrayó especialmente la importancia de que Pekín y Washington trabajen conjuntamente para luchar contra la exportación desde China de químicos con los que se fabrica el fentanilo, principal causa de muerte actualmente entre los adultos estadounidenses.

“Empresas chinas ya no exportan ese fentanilo, pero sí precursores que en países como México se transforman en esa droga, que ya es la principal causa de mortalidad entre ciertos grupos de edad en EEUU”, advirtió.

También señaló que sólo el fentanilo que las autoridades norteamericanas logran decomisar (una pequeña parte del total) “bastaría para matar a toda la población estadounidense”, para ilustrar la gravedad de un problema contra el que China y EEUU deben luchar conjuntamente, controlando a las empresas exportadoras.