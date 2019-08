Bolivia pide apoyo a Rusia y a China para combatir incendios

El gobierno de Evo Morales coordina más ayuda internacional para combatir los incendios forestales que desde hace más de un mes devoran la selva boliviana vecina a la Amazonia brasileña, mientras Francia se comprometió a ayudar con helicópteros.

“Francia pagará la contratación de cinco helicópteros este fin de semana”, dijo el canciller Diego Pary en una conferencia de prensa.

Agregó que Bolivia aceptó la propuesta del gobierno de Francia para emprender una “alianza por la Amazonia” que Naciones Unidas se encargará de convocar. “Estamos de acuerdo en trabajar en esa alianza”, dijo.

Explicó que Bolivia también está dialogando con los gobiernos de Rusia, China, Japón, Alemania e Italia, aunque no especificó qué tipo de ayuda ofrecerían. En tanto, Chile se comprometió a enviar expertos en incendios y Colombia mandará bomberos.

Poco antes, Morales informó que el fuego se reactivó en el poblado de Charagua, cerca de la frontera con Paraguay. El avión cisterna más grande del mundo, y que opera desde hace seis días en el país, fue enviado a la zona, acotó.

“Hay una responsabilidad compartida de todo el mundo y estamos obligados a hacer algo en contra de todo esto”, agregó el mandatario en rueda de prensa.

Al Supertanker estadounidense contratado por el gobierno se sumaron seis helicópteros, dos de ellos enviados por Perú, y seis avionetas pequeñas. En tierra 4.500 hombres combaten las llamas y Argentina anunció el envío de 200 brigadistas.

El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, informó que un “85% de los focos de quema se han reducido”, pero los ambientalistas ponen en duda la información oficial.

La región más castigada es la Chiquitanía, un bosque seco único de 20 millones de hectáreas que en las últimas décadas se ha convertido en una zona de expansión agrícola y ganadera en la provincia oriental de Santa Cruz, el motor agroindustrial del país.

En esa zona hay cuatro reservas naturales afectadas por el fuego.

“El viento siempre nos juega en contra, no podemos controlar hasta ahora, pero gracias a Dios hay más gente, más recursos”, dijo a The Associated Press Juanito Cuéllar, un guía turístico que ahora hace de bombero voluntario en medio de un campo convertido en cenizas.