Bolsonaro convoca a simpatizantes en Día de la Independencia

Por la mañana, decenas de camiones tocando sus bocinas estaban estacionados en la zona, donde se suponía que sólo se permitiría acceso a los peatones. Regina Pontes, de 53 años, subió a un camión que avanzaba hacia las barreras policiales que impedían el acceso al Congreso y la Corte Suprema.

“Sólo queremos estar en nuestra casa. No se puede cerrar la puerta y dejar fuera al dueño”, dijo a The Associated Press.

Opinó que Bolsonaro debería destituir a todos los magistrados del Supremo Tribunal y ser reemplazados por servidores públicos de carrera.

A pedido del tribunal, se reforzó la seguridad alrededor del edificio la madrugada del martes, informó la oficina de prensa de uno de sus jueces, Luiz Fux.

El gobierno de Bolsonaro se ha visto acosado por crisis que, según sus críticos, fueron al menos algo autoinfligidas. Los 580.000 muertos por coronavirus en el país es la segunda cifra más alto del mundo y la octava más alta per cápita. Una investigación del Congreso sobre la respuesta del gobierno a la pandemia ha generado denuncias de irregularidades.