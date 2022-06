Buenos Aires prohíbe a los maestros usar “chiques” o “tod@s” en las escuelas

De un total de 40.335 estudiantes de primaria, solo el 14,9 % se encuentra en niveles avanzados de aprendizaje en prácticas del lenguaje, mientras que el 34,2 % se mantienen en un nivel básico y el 6,4 % fue incapaz de contestar preguntas simples en textos sin complejidad.

En el caso de la educación secundaria, de un total de 40.865 alumnos, el nivel avanzado representa el 13,6 %, solamente el 32,9 % está en un nivel básico de compresión lectora y el 18,7 % no pudo resolver el examen.

“Para promover el aprendizaje de la lectura y escritura tienen que dominar las normas del idioma español, tal cual es. Después estará en cada uno decidir cómo quieren adaptar eso, pero en la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices nos muestran que es urgente”, afirmó Larreta.

“La pandemia no fue gratuita, generó un impacto en el aprendizaje y en particular en el lenguaje. La realidad es que los chicos no están aprendiendo o no han aprendido en estos años lo que necesitan”, admitió.