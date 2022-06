China dice que su relación con Rusia es de “socios”, no de “aliados”

El ministro de Defensa chino agregó que era importante ir “a la raíz del asunto, quién debería ser responsable y cómo podemos facilitar la paz, ese es el camino”. Al ser consultado sobre las razones de China para no persuadir a Moscú para que detenga la invasión, Wei respondió con evasivas, pero fue tajante al asegurar que China “nunca ha provisto de ningún tipo de material a Rusia” desde el inicio de la guerra.

Poco antes de la invasión de Ucrania, cuando a comienzos de febrero el líder ruso, Vladimir Putin, y el chino, Xi Jinping, firmaron en Pekín un comunicado que elevaba su relación al mayor nivel en 70 años y la aseguraba “sin límites”, fuera cual fuera la situación. Meses después, Wei no cerró filas con Moscú y señaló que “nadie quiere esta guerra. Esta crisis está trayendo un daño tremendo a Ucrania, Rusia y Europa, y también afectará a China y al mundo con la crisis de alimentos y energética”.

“La relación entre China y Rusia se desarrolla por el camino correcto. Es un socio importante, no un aliado, y nuestra relación, que continuará creciendo, no está dirigida contra terceros”, dijo Wei durante su intervención en el Diálogo Shangri-La, el foro de Defensa más importante de Asia-Pacífico. Aunque mantiene el tono amistoso, sus palabras suponen una rebaja de la consideración de Pekín respecto a Moscú.

Meia Nouwens, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo a Reuters que las palabras de Wei son consistentes con la línea oficial de Pekín respecto a la guerra. “Destacó que China es un socio de Rusia y no un aliado de Rusia, y que por tanto no tienen una alianza”, dice Nouwens. “Lo que está destacando es que, al final del día, la política china irá encaminada siempre a los intereses propios de China y no a los de terceros países”.

Rusia no fue invitada a la cita de Singapur, aunque el ministro de Defensa de ese país, Ng Eng Hen, dijo que si bien la medida era comprensible, la única forma de alcanzar compromisos es a través del diálogo, y “para eso sirven los esfuerzos diplomáticos”.