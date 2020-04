Colombianos en Cuba piden vuelo humanitario para repatriarse

Luego de esa respuesta, los colombianos insistieron en sus razones para volver, a lo que finalmente les contestaron que será el presidente de la República, Iván Duque, quien decida si autoriza o no el vuelo, dados los cierres fronterizos del país para tratar de contener la pandemia. (Le puede interesar: Cuarentena nacional se extiende hasta el 11 de mayo)

Leonardo Sierra Patiño, médico residente de Neurocirugía y vocero del grupo, explica: “Todo esto empezó el 24 de marzo, donde 120 colombianos, que somos estudiantes de especialidad, es decir, residentes, le solicitamos un vuelo humanitario al Gobierno de Colombia, ante lo cual nos dijeron que debemos pagar el vuelo chárter y enviar unos datos, lo cual se hizo después, esta vez con un grupo ya mixto de connacionales donde hay adultos mayores, niños, turistas, etc.”. (Lea aquí: Cuba no recibirá más turistas por el coronavirus)

-“Todos, quienes hacemos parte de este ruego, llegamos un día a Cuba con planes especiales, en una situación diferente y que de un momento a otro se salió de control. La situación económica que hoy enfrenta nuestro país no ha sido nada conveniente, en vista del alza del dólar y la crisis por la pandemia tienen en jaque nuestra propia economía y la forma de continuar en Cuba”.

-“Vivimos en una incertidumbre por el aumentos de casos de COVID-19, conocemos personas de nuestro país que han sido mártires de esta pandemia, lo que aumenta cada día la presión por encontrarnos en nuestro territorio (...). la incertidumbre no nos toca solo a nosotros, sino a nuestras familias”. El reporte más reciente del coronavirus en la isla había sido dado por la página web del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba el 20 de abril a las 11:59 p. m. y, según él, hasta entonces iban 1.137 casos confirmados en ese país, 38 muertos y 309 recuperados. Es importante aclarar que todos los estudiantes están aislados en sus casas, sus estudios están paralizados hasta tanto se contenga la pandemia.

Julio Herazo, médico.

-“En el caso de las personas que tienen un crédito para subsidiarse en este territorio también estamos afectadas, pues la parálisis bancaria por el inconveniente económico nos excluye de continuar con nuestros créditos”.

-“No es factible para nosotros permanecer en Cuba, cuando las condiciones económicas muestras no están dadas, tampoco seguir siendo un gasto adicional de dinero para nuestras familias en estos momentos, donde ellas solo procuran abastecerse de alimentos y servicios para abastecer sus necesidades básicas en Colombia. (...) No hay manera de continuar en un país ajeno al nuestro que también se encuentra paralizado, por lo que quienes vinieron a estudiar no pueden hacerlo a causa de la pandemia”.

Por estas cuatro razones, que ellos señalan como humanitarias y que involucran posibles contagios y razones económicas que no les permiten mantenerse en la isla, los colombianos quisieran enviarle un mensaje directo a Iván Duque: “Señor presidente, permitamos volver a Colombia”.