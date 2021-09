¿Cómo está Cuba tras las históricas protestas de julio?

Han pasado dos meses tras el sorprendente estallido social en Cuba y el retorno de una aparente calma pública a la isla parece indicar que los cambios que esperan miles de manifestantes no llegarán. O al menos no tan rápido. Más certidumbre hay, por el contrario, con las previsiones más sombrías: las autoridades han respondido con una violenta represión no sólo contra activistas y disidentes, sino también contra cientos de ciudadanos corrientes que salieron a protestar el 11 y 12 de julio debido a la grave crisis de abastecimiento que atraviesa la isla.

El número exacto de detenidos es incierto, porque el Gobierno no brinda casi informaciones. La organización Cubalex , que recoge datos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, dice que ha podido confirmar 1.020 detenciones desde el primer día de las protestas. Activistas estiman que la cifra real es mayor, debido a las miles de denuncias de personas con familiares en paradero desconocido. Muchos de los detenidos de los que se tiene constancia están incomunicados, comenta la periodista independiente Luz Escobar. “Se han denunciado golpes durante los arrestos, dentro de las unidades de policía y los centros penitenciarios”, dice Escobar a DW.