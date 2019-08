Comprar Groenlandia es un acuerdo de bienes raíces a gran escala: Trump

El presidente Donald Trump dijo que su gobierno ha discutido de manera interna la idea de adquirir Groenlandia debido a los beneficios estratégicos para Estados Unidos e insinuó que el territorio semiautónomo es una carga financiera para Dinamarca.

Hubo sorpresa y confusión después de que The Wall Street Journal reportara el jueves que el mandatario había planteado la idea de comprar Groenlandia en las últimas semanas. Autoridades groenlandesas han declarado que el territorio no está a la venta y Trump reconoció que no es una prioridad de su gobierno.

“Sólo es algo de lo que hemos hablado”, dijo Trump a la prensa cuando se le preguntó sobre el tema. “En esencia es propiedad de Dinamarca. Somos muy buenos aliados de Dinamarca. Hemos protegido a Dinamarca al igual que hemos protegido grandes porciones del mundo, así que el concepto salió a relucir”.