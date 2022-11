Corinna zu-Sayn, examante del rey Juan Carlos, revela secretos íntimos

“Lo veía volver de los viajes y era feliz, como un niño de 5 años. Llevaba bolsas llenas de dinero en efectivo. Yo me quedaba sin palabras y le decía: «Dios mío, ¿qué es esto?» Y era como: «Ah, esto es de mi amigo, esto de ese otro». Parecía una situación muy habitual [...]. Si le hacía alguna pregunta me respondía: «Ay, eres tan dramática. ¿No entiendes cómo funciona España?» No, claramente no lo entendía”.

“Me llamaba probablemente 10 veces al día, cada día me enviaba flores, cartas, me envió centenares de cartas [...]. Expresaba sus emociones de manera profunda. No eran cartas de amor estereotipadas, eran cartas de amor muy sinceras. Todas escritas a mano y en ellas hablaba sobre cómo me echaba de menos. Claramente, parecía que echara de menos a una persona con la que poder hablar de todo”.

“Cuando la gente habla de una aventura y me dicen la amante, no es que sea despectivo, es que no describe con precisión la profundidad y la amplitud de esta relación. Nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el rey de España. En mi corazón, él era mi marido”.