Coronavirus: mascarillas, vacunas, test, ¿qué pasa con Alemania?

En Francia y otros países europeos, la prensa no se fija tanto en los errores de Alemania sino que critica a la Unión Europea por su política de compra de vacunas.

Hasta en España se percibe la sensación que también tienen muchos alemanes desde hace algunas semanas: que el Gobierno ya no lo está haciendo bien. Según el periódico, “al fin y al cabo, Alemania no es tan diferente, salvo porque la distancia entre la percepción que tiene de sí misma y la realidad es un poco mayor”.

Y el London Times se remite a un comentario del periódico popular germano Bild, que indica: “Queridos británicos, los envidiamos”. La respuesta del Sun: “Nosotros no los envidiamos a ustedes”.

“Alemania pierde la corona del COVID”, escribe el Financial Times: “Alemania es conocida por su adelanto técnico, su ingeniería y eficiencia general. No sorprende que la campaña de vacunación contra el COVID-19 se esté convirtiendo ahora en una vergüenza nacional”.

El fracaso de Occidente

También Rusia vacuna a toda máquina. Entretanto, todos pueden recibir gratuitamente la vacuna Sputnik V, independientemente de su edad o del trabajo que realicen.

La pugna por la campaña de vacunación en la Unión Europea es presentada con frecuencia por la prensa rusa como un fracaso de Occidente en la lucha contra el coronavirus.

Pero la noticia quizás más deprimente acerca de cómo se ve a Alemania desde el extranjero en esta crisis, proviene de China. Allí, la prensa no solo valora los propios éxitos en la lucha contra la pandemia, sino que recuerda permanentemente que no se debe bajar la guardia. Y se menciona a Alemania como ejemplo de lo que no se debe hacer.