¿Cuánto dinero en apuestas invierte un jugador en España?

A partir de la creciente popularidad de este modo de entretenimiento, son muchos los nuevos jugadores que buscan apostar en las distintas modalidades que ofrecen las casas de apuestas. Pero al mismo tiempo, muchas personas se preguntan cuál es el monto adecuado que se debe manejar al momento de apostar. A continuación, se dará respuesta a esta pregunta, teniendo en cuenta la cantidad de dinero promedio que los jugadores en España apuestan anualmente.

Monto promedio invertido en apuestas

Teniendo en cuenta las cifras arrojadas por la Dirección General de Ordenación del juego, los españoles gastan en promedio €450 en apuestas al año lo cual se traduce en €37.5 mensuales y poco más de €1 al día. Esta es una cantidad prudente que funciona para realizar apuestas seguras con un bankroll que permite al jugador la posibilidad de obtener ganancias y mantener su dinero seguro al no permitir apostar con montos muy elevados.

Por otro lado, se considera que este monto es adecuado, ya que permite la realización de distintas apuestas invirtiendo una cantidad de dinero prudente que podría verse multiplicada al ganar una apuesta de bajo riesgo.

¿Cómo mantenerse dentro del monto promedio?

La mejor estrategia para mantener el monto anual promedio es conocer los límites que no se podrán sobrepasar en cada apuesta. Un buen ejemplo para evitar esto es establecer un tope de dinero que no podrá sobrepasarse en ninguna apuesta. De este modo se asegura una pérdida reducida en caso de no lograr ganar la apuesta y adicionalmente se tendrá dinero disponible para seguir realizando apuestas con el mismo monto eventualmente.