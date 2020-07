De nuevo, California, EEUU al filo del cierre inminente de su economía

“Yo creo que ahora sí sería la catástrofe, no lo quiero ni pensar, porque ahora tocaría mandar nuevamente a los empleados a la casa, dejaría a la gente sin trabajo, nuestras ventas han disminuido sustancialmente, ahora sí no habría trabajo para nadie, apenas nos estamos recuperando un poco, no mucho, pero estamos estamos viendo la luz, y ya con esto se apagaría completamente todo, no dejarían a oscuras. Las medidas que debe tomar el gobierno estatal, no es cerrar los restaurantes en su outdoor dining, sino tomar unas medidas para proteger a los clientes y a nosotros, pues la industria gastronómica sigue estrictamente los protocolos, pero volver a cerrar ahora sería una catástrofe”, comentó Ávila.

Cifras nada alentadoras

Según, las cifras oficiales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), aseguró que California presenta, en las últimas dos semanas, un aumento del 28 % en las hospitalizaciones, es decir 6.485 pacientes en unidades de cuidado intermedio y UCI, y hasta este inicio de semana se habían reportado 8.200 casos de nuevos contagiados por día.

En comparación con hace tres semanas el estado de California presenta, un aumento del 4,6 % de contagiados por COVID-19. Actualmente, en el área de la bahía, que la componen las ciudades de San Francisco, Oakland y San José, reportan 38.374 casos de contagiados y 674 personas fallecidas, mientras que en el estado del oso como se le conoce el territorio californiano, presenta 354.648 casos de infectados y 7.361 decesos por el mortal virus. En toda la unión americana hay 3 millones 500 mil casos y un reporte de 137.358 muertos.

Uno de los primeros estados, en todo el territorio estadounidense, en dar la orden de quedarse en casa fue California, ahora nuevamente la movilidad y la economía están en vilo a la decisión final, que tome el gobernador y las autoridades sanitarias.