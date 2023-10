Detienen a dos abuelos por presuntamente violar a su nieta

La madre de la menor, Ángela Muñoz, una agricultora y ama de casa, dijo hace una semana a la radio local RPP que cuando observó a su hija con náuseas y vómitos le preguntó qué le ocurría, pero en un principio la menor se negó. “No te puedo declarar mamita, porque sino me matan”.

“Llorando le he clamado y mi hijita por fin me dijo: mis dos abuelos me han violado”, añadió.

La madre indicó que en varias ocasiones en el pasado alojaron en su casa a su suegro y a su padre, “pero no pensábamos que iban a pasar estas cosas”. Añadió que su hija le confesó que los abuelos usaban un cuchillo y un machete para amenazarla, violarla y obligarla a guardar silencio.