Disparos al aire a la llegada de la ministra chilena a la Araucanía

Una delegación de seis ministros del nuevo Gobierno de Chile inició este martes una gira por el sur del país, con el objetivo de planificar la desmilitarización de la zona que rige desde el pasado octubre y que impulsó el anterior mandatario, el derechista Sebastián Piñera.

El incidente se produjo justo cuando la titular de cartera se iba a reunir con Marcelo Catrillanca, dirigente de la comunidad de Temucuicui y padre de Camilo Catrillanca, un joven comunero asesinado en 2018 por la Policía chilena.

“Creo que hay buena intención del Gobierno pero no se puede decir lo que pasó. No puedo decir quiénes fueron (...) Hay que entender la situación aquí, nosotros no tenemos confianza con los gobiernos”, sostuvo Catrillanca.

Horas antes de los disparos, Siches sostuvo en un punto de prensa que durante la visita a la región mantendrán reuniones con autoridades locales, víctimas de violencia y que está “planificando el desescalamiento del estado de excepción constitucional” junto a las Fuerzas Armadas, el cuerpo policial de Carabineros y el Ministerio de Defensa.