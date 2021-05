EE. UU. no encuentra suficientes trabajadores

“Un día paré de conducir, ser camarera y dar masajes porque una amiga me dijo que cobraría más con los subsidios de desempleo, las ayudas del Congreso y las de California. Y así sigo, mientras continuo formándome como actriz”, dijo a Efe Quini, que vive en un apartamento de protección social en uno de los barrios angelinos más populares.

Las empresas de transporte privado con conductor son un ejemplo de lo que está pasando. Una de las conductoras que hace meses que no se pone al volante de su vehículo en Los Ángeles (California, EE.UU.) es la actriz Frida Quini, nombre ficticio por petición de la entrevistada, que decidió dejar de trabajar en diferentes lugares “gracias a las ayudas del Gobierno”.

Aunque Biden indicó que, por ahora, no ve “evidencia de esto”.

El propio presidente de EE.UU., Joe Biden, comentó la cuestión al señalar que la “ley es clara” en ese respecto, por lo que quien “rechace” un puesto de trabajo “adecuado” no podrá seguir cobrando subsidios de desempleo.

De hecho, una de sus clientas ganó recientemente un concurso público para contratar a 500 trabajadores para centros de vacunación, pero, según Marrero, “no puede conseguir empleados porque no quieren ir a trabajar por 15 dólares la hora”.

“NO ES ESCASEZ DE EMPLEADOS, ES EL MERCADO”

Algunos economistas señalan que lo que está ocurriendo es simplemente un reajuste entre la oferta y la demanda laboral a través de los salarios.

“Cuando los dueños de un restaurante no pueden encontrar trabajadores a unos sueldos que no son significativamente más elevados que antes de la pandemia, aunque estos sean potencialmente más peligrosos, eso no es escasez de trabajadores, es el mercado en funcionamiento”, explicó Heidi Shierholz, execonomista jefe del Departamento de Trabajo de EEUU.

Shierholz, en un informe para el centro de estudios Economic Policy Institute, remarcó que “los salarios para un trabajo con más riesgos y más complicado deberían ser más altos”.

En marzo pasado, el Congreso de EE.UU. aprobó el tercer paquete de estímulo fiscal, por valor de 1,9 billones de dólares, y que incluyó transferencias directas de efectivo de hasta 1.400 dólares a millones de ciudadanos y un fortalecimiento y una expansión de los subsidios de desempleo, así como ayudas a pequeñas y medianas empresas.

La tasa de desempleo, que el pasado año pasó del 3,5 % en febrero al 14,7 % en abril, cuando tuvo un mayor impacto la pandemia de la covid-19, ha ido disminuyendo cada mes desde entonces y en los cuatro primeros del año se situado en torno al 6 %.