EE. UU.: ¿por qué es importante la elección de un portavoz de la Cámara?

El cargo de portavoz de la Cámara de Representantes de EE. UU. es el tercer mayor puesto en importancia luego del presidente y la vicepresidenta. El portavoz es el representante de más alto rango de la House of Representatives, que, junto con el Senado, es una de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. En la Cámara de Representantes está representado cada estado de la Unión Americana de acuerdo con su porcentaje de población en relación con la población total de EE. UU. Entre sus tareas más importantes está la aprobación de nuevas leyes nacionales.

El republicano Kevin McCarthy quiere suceder a la demócrata Nancy Pelosi en el cargo de portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (cámara baja). Pero ya desde hace días, y en varias votaciones, McCarthy, de 57 años, no logra la mayoría debido a la oposición desde sus propias filas. Cerca de 20 de los 221 diputados republicanos del ala de ultraderecha le niegan su aprobación a McCarthy. Lo consideran demasiado moderado, y ponen en duda su lealtad al expresidente Donald Trump. Para obtener la mayoría necesario, McCarthy debería tener solo 4 votos en contra.

Es decir, que 434 diputados tienen derecho a voto, en caso de que todos estén presentes, y de que no haya abstenciones. Para ser confirmado como portavoz de esa cámara es necesaria solo una mayoría simple.

Pero McCarthy no ha podido lograrla en ninguna de las votaciones, hasta este 6 de enero de 2023, dado que los diputados del ala de la ultraderecha en sus propias filas votaron en contra de él. Un fracaso repetido durante la elección del portavoz en la Cámara de Representantes es algo poco común en la historia de EE. UU. En 1923, un candidato fracasó nueve veces. En 1856, los diputados se pusieron de acuerdo recién luego de dos meses y 133 rondas de votación.

¿Qué significan las votaciones sin resultados para la política estadounidense?

El drama electoral actual no solo es un papelón para el candidato republicano Kevin McCarthy, ya que podría perjudicar su carrera política, sino que también bloquea toda la actividad parlamentaria. En tanto el cargo de portavoz siga sin definirse, no es posible continuar con el trabajo en el Congreso. La Cámara de Representantes no puede iniciar sus tareas, y los nuevos diputados tampoco pueden ser juramentados, formar comisiones, ni empezar con proyectos de ley.