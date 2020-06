EE.UU. tiene “serios problemas” ante alza de casos de coronavirus

El Gobierno de Estados Unidos estudia cambiar su estrategia y empezar a realizar las pruebas de detección de COVID-19 por grupos, y no individualmente, para acelerar la identificación de casos haciendo menos análisis. Así lo reveló este viernes el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, en una entrevista con el diario The Washington Post.

Fauci sostuvo que en el país, que vive un alza inusitada en el número de contagios, “algo no funciona; quiero decir, puedes hacer todos los diagramas que quieras, pero algo no funciona”. Según el experto, las investigaciones sugieren que un 40 por ciento de las personas infectadas con coronavirus pueden ser asintomáticas, y si no son detectados, seguirán esparciendo el virus.

“Ahora sabemos que el nivel de virus en una persona asintomática es casi igual al nivel de virus en alguien que tiene síntomas”, afirmó el experto. Con 2.424.054 casos, Estados Unidos es el país con una mayor incidencia de contagios de COVID-19 del mundo, que ya ha ocasionado 124.468 muertes, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.