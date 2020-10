EEUU captura a exministro de Defensa de México

El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México y quien encabezó a las fuerzas armadas durante seis años en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue arrestado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a petición de la agencia antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), informaron el jueves fuentes de ambos países.

Dos personas con conocimiento de la detención dijeron que Cienfuegos quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses por una orden de arresto de la DEA. Una de las fuentes señaló que la orden era por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Ambas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el caso públicamente.

La DEA declinó realizar comentarios el jueves en la noche.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo en su cuenta de Twitter que el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, le informó del arresto del general en retiro y apuntó que Cienfuegos tiene derecho a recibir ayuda consular.

Un funcionario federal mexicano, que también habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a dar detalles sobre el caso, dijo a The Associated Press que Cienfuegos fue detenido a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles junto a familiares, que quedaron libres, y él fue enviado al Centro de Detención Metropolitano de la ciudad.

El general se desempeñó como secretario de Defensa de 2012 a 2018 en el gobierno de Peña Nieto, y su arresto es un duro golpe a las fuerzas armadas mexicanas, que desde hace años han apoyado la lucha contra el narcotráfico y han sido elogiadas por distintos gobiernos por su entrega y disciplina.

Cienfuegos, de 72 años, es el exfuncionario de mayor rango en ser arrestado desde la captura en 2019 en Texas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012, y quien se ha declarado inocente de cargos de narcotráfico.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo a la AP que cuando estuvo en México en 2012 escuchó de algunas versiones que ligaban a Cienfuegos con corrupción, aunque nada que se pudiera probar.