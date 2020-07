El COVID-19 aguó la celebración del 4 de julio, día de la Independencia de EEUU

La celebración del 4 de julio, día de la declaración de Independencia de los Estados Unidos, es uno de los festivos más importantes del territorio estadounidense. Sin embargo, este año el 2020, será diferente, quedará en la memoria y la retina de este país.

Juegos artificiales, asados, desfiles militares y reuniones familiares, entre otras, eran plan perfecto en este día patriótico en los Estados Unidos. Eran actividades clásicas de un 4 de julio, pero este año es inusual.

Todo se debe a un invitado no deseado, a un invitado inesperado, que todos ya conocemos, y su nombre es: COVID-19, el coronavirus, el virus mortal, que arruinó la celebración más importante para los estadounidenses, pues ha contagiado a más de dos millones 800 mil personas y le ha causado la muerte a 130 mil, en este país.

Esta noche, el cielo no se llenará de luces, no se iluminará de fuegos pirotécnicos y mucho menos no tendrá destellos de colores, a raíz que esta pandemia, que ha cambiado la dinámica del mundo y la rutina de vida de todos.

Este sentimiento por el estandarte estadounidense se vio más aguado, debido a la orden ejecutiva de cerrar playas, parques y lugares de aglomeración masiva para evitar contagios, debido a un repunte de la curva de infectados, en los últimos 15 días.

Según expertos epidemiólogos este repunte se debió, a que durante las manifestaciones por la muerte del afroamericano, George Floyd, las personas no guardaron el distanciamiento social y tampoco las medidas de bioseguridad.

Qué pasa en San Francisco y Miami, de costa a costa

Las restricciones de celebración en este día tan especial, se realizan de costa a costa en los Estados Unidos, desde el pacífico hasta el Atlántico, los clásicos colores de la bandera, azul blanco y rojo se verán diezmados en tada la unión americana.

Por ejemplo, San Francisco, California, ubicada en costa oeste, una de las ciudades visitadas en EEUU por sus paisajes y escenarios como el Golden Gate, el puente más filmado y grabado del mundo no se engalanará en este día y mucho menos esta noche.

Lugares como Embarcadero y el Pier 39, donde están ubicados los muelles portuarios de la ciudad, era el sitio emblemático para celebrar este día, en el cual residentes y visitantes, se reunían para ver, los imponentes desfiles y show de fuegos pirotécnicos por parte de la ciudad y empresas privadas.

Estas actividades fueron cancelados por la alcaldesa London Breed, por recomendación de la oficina de Salud Pública. Año tras año este lugar contaba con unas 10 mil personas, que abarrotaban dicho puerto.