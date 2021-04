El COVID-19 sí afecta a políticos: estos son los casos más sonados en América

No es cierto que la COVID-1919 sea causada por un “virus inteligente” que elige no contagiar ni matar a figuras políticas relevantes, como alegan usuarios latinoamericanos de redes sociales. De hecho, son centenares los políticos americanos afectados por el coronavirus.

Una usuaria chilena de Twitter, por ejemplo, expone que “íel Covid no les da a los políticos!” al retuitear un mensaje del exdiputado José Antonio Kast en el que se criticaba el inexistente distanciamiento social en una fotografía que registró la visita en enero pasado del presidente argentino, Alberto Fernández.

“íEso le da solo al pueblo! Por favor todos a darnos cuenta de esta manipulación”, insiste la usuaria que comparte esa opinión con una decena de perfiles en esa red social.

En Facebook, otra publicación en el mismo sentido y que ya ha sido compartida más de 200 veces por un usuario argentino apunta, inclusive, a que el coronavirus tiene la capacidad de elegir a quién afectar y que entre esas víctimas destaca ningún político.

“Alerta máxima. Estamos combatiendo un virus inteligente: NO HA MATADO A NINGÚN POLÍTICO”, inicia el texto, que también incluye otros señalamientos desmentidos porlas autoridades sanitarias, como “NO mata a los que hacen fiestas o protestan, NO mata a los que se sacan el bozal para comer en bares y heladerias, NO mata mendigos”.

Este tipo de denuncias se extienden también en Twitter, con entradas como “No sé si se han dado cuenta pero por coronavirus (covid-19) no mueren políticos importantes (de renombre). No es que les deseemos la muerte, pero es raro, ¿no? Porque están en primera línea y no les pasa nada... ípresten atención!”.

DATOS: Sin embargo, lo cierto es que se ha demostrado ampliamente que la covid-19 es una enfermedad de impacto global. Y, en esta línea, han sido decenas los políticos contagiados, varios de ellos fallecidos a causa del coronavirus.

Como explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su página web, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus se había transformado en una pandemia.

“La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas”, sin distinguir esferas sociales, añade la OPS.

En esa línea, no es cierto que ningún político no haya padecido o muerto por la enfermedad, como se dice en las plataformas. Efe ha recogido los casos más relevantes en América:

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Según el proyecto GovTrack.us, una web independiente que hace seguimiento a la información del Congreso, 71 representantes y senadores en EE.UU. han sido diagnosticados hasta abril de 2021 con covid-19, algunos asintomáticos.

El pasado 7 de febrero, el republicano Ron Wright se convirtió en el primer congresista estadounidense en perder la vida por el virus y, en diciembre, el legislador electo Luke Letlow también falleció debido a complicaciones por la enfermedad.

El caso más sonado en el país lo protagonizó, sin embargo, el ahora expresidente Donald Trump, quien el pasado 2 de octubre confirmó que él y su esposa, Melania Trump, habían contraído la enfermedad. Trump estuvo tres días internado en el hospital militar Walter Reed, en Bethesda, a las afueras de Washington.

En Canadá, en tanto, los líderes del Partido Conservador de Canadá, Erin O'Toole, y del soberanista Bloque Quebequés, Yves-Francois Blanchet, son los políticos federales más destacados que han contraído -en septiembre pasado- la covid-19.

Quien también contrajo la enfermedad fue Sophie Grégoire, la esposa del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

MÉXICO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó su positivo a covid-19 el 24 de enero y estuvo dos semanas convaleciente.

Buena parte de su gabinete había pasado la enfermedad antes: los secretarios de Agricultura, Víctor Villalobos; de Turismo, Miguel Torruco; de Energía, Rocío Nahle; de Hacienda, Arturo Herrera; de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Comunicaciones y Transportes, Jorge Díaz; Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; y Marina, Rafael Ojeda (dos veces).

Aunque ninguno ha fallecido, uno de los casos más recientes fue el del zar anticoronavirus en México, Hugo López-Gatell, quien llegó a ser hospitalizado y requerir oxígeno.

También más de la mitad de los 32 gobernadores estatales se han contagiado. Entre ellos, la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum. Entre los fallecidos, sobresale el exlíder de las autodefensas y funcionario en Michoacán José Manuel Mireles.

CENTROAMÉRICA

En Honduras, a mediados de junio de 2020 resultó afectado el presidente Juan Orlando Hernández, quien incluso estuvo hospitalizado, y su esposa Ana García.

En ese país han fallecido por la enfermedad los diputados Rafael Arita Rodríguez, en junio de 2020, y su colega opositor Francisco Paz, en agosto del mismo año.

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei contrajo el virus en septiembre de 2020 y lo superó sin complicaciones. También enfermó el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.

En en septiembre de 2020 falleció el abogado Bonerje Mejía Orellana, uno de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En Costa Rica, han tenido covid-19 tres diputados: Harllan Hopelman, Eduardo Cruickshank y Gustavo Viales, y la ministra de Economía, Victoria Hernández, aunque sin complicaciones.

El principal personaje político que ha enfermado en El Salvador es Mario Durán, cuando era ministro de Gobernación en julio de 2020.

Para Panamá, en tanto, el caso más destacado ha sido el del ministro de Ambiente, Melciades Concepción, a inicios de la pandemia.

En Nicaragua, el diputado liberal opositor Maximino Rodríguez informó de que enfermó de la covid-19 y también la exguerrillera sandinista, exministra de salud y ahora disidente Dora María Téllez.

Más de 20 personas prominentes murieron en Nicaragua desde marzo hasta los primeros días de junio de 2020, entre los que destacan políticos, artistas, académicos, médicos, entrenadores y religiosos, sin que se haya explicado la causa.

REPÚBLICA DOMINICANA

El caso más sonado en República Dominicana es el del presidente Luis Abinader, que contrajo el virus cuando era candidato, lo que le obligó a recluirse en plena campaña electoral.

También han contraído la covid-19 el expresidente Hipólito Mejía, su hija Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo; además de cuatro ministros y el director de la Policía.

COLOMBIA

El caso más significativo en Colombia es del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien falleció el pasado 26 de enero después de permanecer una semana en el hospital.

La pandemia se ha cobrado además la vida de al menos cuatro alcaldes colombianos y contagiado a políticos como la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero; Santa Marta, Virna Johnson, o Villavicencio, Felipe Harman.



VENEZUELA

El político venezolano más sobresaliente contagiado ha sido Diosdado Cabello, número dos del Chavismo y líder oficialista, el 9 de julio pasado. El día 18 de ese mismo mes fue ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció 10 días sedado.

Darío Vivas, jefe del Gobierno de Caracas y alto dirigente chavista, también reportó el 19 de julio que estaba contagiado, pero el 13 de agosto falleció.

Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, informó el 12 de agosto que había contraído el virus, mientras el dirigente opositor Juan Guaidó lo confirmó el 27 de marzo.

Además, en la lista figuran el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez.

ECUADOR

Figuras ecuatorianas como su entonces ministro de Salud, Mauro Falconí (26 de marzo de 2021); el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño (17 de diciembre de 2020); o el ministo de Producción, Ivan Ontaneda (5 de enero de 2021) han resultado infectados.

Además, dos candidatos presidenciales, Andrés Arauz Galarza y Yaku Pérez Guartambel, también contrajeron el virus en 2020.

PERÚ

Cinco candidatos presidenciales en Perú han tenido covid-19: Rafael López Aliaga, del partido derechista Renovación Popular; Pedro Castillo, del partido de extrema izquierda Perú Libre; Ciro Gálvez, candidato de la izquierda indigenista, Julio Guzmán, del Partido Morado; y George Forsyth de Victoria Nacional.

Solo Gálvez, de 72 años, debió ser hospitalizado y no pudo participar presencialmente en el debate presidencial por estar convaleciente. En tanto, el exfutbolista Forsyth anunció esta misma semana que dio positivo, pero no ha reportado problemas.

BOLIVIA

Al menos seis ministros del actual Gabinete de Luis Arce en Bolivia han dado positivo para covid-19, entre ellos el que fuera el ministro de Salud, Édgar Pozo, quien tuvo que renunciar por esas complicaciones de salud.

El expresidente Evo Morales dio positivo a principios de enero de este año y tuvo que ser hospitalizado. La exmandataria interina Jeanine Añez también enfermó en julio de 2020, así como varios de sus ministros.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, falleció a causa del virus en febrero de 2021.

BRASIL

En Brasil, el caso más sonado es el del propio presidente, Jair Bolsonaro, uno de los gobernantes más negacionistas sobre la gravedad de la pandemia.

Bolsonaro, quien llegó a calificar la covid-19 como una “gripecita”, fue diagnosticado el 7 de julio de 2020 y atribuyó su recuperación -casi tres semanas después- a la hidroxicloroquina, un polémico antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus es rechazada por la mayoría de la comunidad científica.

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, igualmente contrajo la enfermedad el pasado diciembre, al igual que 15 de los 23 ministros del país.

Más de la mitad de los 27 gobernadores brasileños también han dado positivo, entre ellos el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, y del Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Entre los fallecimientos, destaca el de Maguito Villela, el alcalde de Goiania, quien fue elegido en noviembre pasado cuando estaba entubado y sedado en un hospital por la enfermedad.

ARGENTINA

Oficialistas y opositores han sufrido la enfermedad en los últimos meses en Argentina. El propio presidente, Alberto Fernández, se encuentra en aislamiento desde el sábado pasado, a pesar de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V.

Antes, otras figuras como su ministra de Salud, Carla Vizzotti, o el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunciaron su contagio.

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los rostros más fuertes de la oposición, dio positivo en enero.

CHILE

El caso más revelante en Chile ha sido el del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien se contagió en marzo durante una visita al norte del país, donde había un gran brote.

Delgado tuvo que ser hospitalizado por una neumonía derivada del virus y fue dado de alta tres días después. También ingresó al hospital por 10 días José Antonio Kast, una mediática figura de ultraderecha.

Del Gobierno de Sebastián Piñera contrajeron la enfermedad el ministro de Energía y Minería de Chile, Juan Carlos Jobet, y el titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ambos en mayo de 2020.