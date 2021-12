El papa pide que en continente americano se reconozcan los derechos de todos

Y rogó a Dios para que conceda “salud a los enfermos e inspira a todas las personas de buena voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis sanitaria y sus consecuencias”.

“Haz que los corazones sean generosos, para hacer llegar la asistencia necesaria, especialmente las vacunas, a las poblaciones más pobres”, añadió ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro a pesar de la jornada lluviosa.

También tuvo palabras para que no seamos “indiferentes ante el drama de los emigrantes, de los desplazados y de los refugiados”. “Sus ojos nos piden que no miremos a otra parte, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas”.

El papa concluyó el discurso pidiendo que podamos “escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas”.