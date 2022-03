“El presidente Zelenski pasó de ser comediante, a resultar un líder y un héroe”

En el día 23 de la invasión rusa a Ucrania, la perspectiva de un acuerdo para un alto el fuego parece acercarse, según la parte ucraniana, quien reconoce sin embargo que la negociación es ardua.

Pero más de tres semanas después del inicio de la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania, las fuerzas armadas rusas se centran en el frente sur, especialmente en Mariúpol y Zaporiyia, y no cesan su ofensiva pese a las negociaciones en marcha con Kiev.

El exembajador de Colombia en Rusia, Alfonso López Caballero, conversó con El Universal sobre este conflicto que no viene solo de ahora.

¿Era necesario que Rusia atacara a Ucrania?

-AL Desde que se acabó la Guerra Fría los rusos tienen la percepción de que los americanos se comprometieron a no extender la OTAN hacia sus fronteras, y eso no solo no ha ocurrido sino que en cinco oportunidades distintas han incorporado distintos países y llegaron en el año 2004 a incorporar a repúblicas que habían constituido parte integral de la Unión Soviética, como es el caso de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Y ahora el problema surge cuando quieren integrar también a Georgia y a Ucrania.

Esto es algo que Putin ha venido diciendo todo el tiempo que para Rusia es absolutamente inaceptable en parte porque la estrategia de defensa de Rusia siempre ha sido tener un colchón de seguridad, que haya una gran distancia entre sus centros vitales y sus posibles adversarios.

Por eso estaba el pacto de Varsovia, que llegaba hasta el río Oder, en la mitad de Alemania, pues todos los países que antes formaban parte del pacto de Varsovia hoy día forman parte de la OTAN. Eso es algo que para Rusia es sumamente incómodo y se siente encajonada, rodeada por la OTAN.

¿Cómo ve el que muchas empresas hayan retirado sus servicios de Rusia?

Sí, se está tratando de asfixiar a Rusia y con eso pretenden que el pueblo ruso termine destituyendo a Putin pero al mismo tiempo eso genera problemas en ambos sentidos, para Europa es un problema, allá ya se han disparado los precios de la energía.

También se ha disparado el precio del barril del petróleo y con eso se disparan los precios del transporte, del comercio internacional y hay unas presiones inflacionarias importantes y en Europa ya las están sintiendo. Y eso a lo que conduce es a un cambio político radical de un momento para otro, a que los EE. UU. ahora busca acomodarse con Maduro a cambio de que Venezuela sirva para reemplazar en parte el petróleo ruso. Pues los venezolanos siempre han querido de alguna manera acomodarse con los EE. UU., es EE. UU. quien los que ha cercado con sus sanciones. Eso sería un salvavidas enorme para Maduro.

Según Putin el objetivo no era la población civil. ¿Por qué atacarla?

Es terrible y eso es lo que ha hecho que Putin en cierta manera haya perdido la guerra mediática, la opinión pública mundial está sólidamente contra él. Yo pienso que nadie anticipaba la resistencia del Ejército ucraniano, que el presidente, que era un comediante y a quien nadie tomaba en serio, haya resultado un líder y un héroe y la opinión pública mundial se volcara toda contra Rusia.

Yo creo que Putin va por la cabeza de Zelenski. Y esto yo creo que se va a resolver es por la fuerza, las condiciones de Putin son que no ingrese Ucrania a la OTAN, que hay que desmilitarizar a Ucrania y dice que hay que acabar con los grupos neonazis.

¿Qué podría frenar a Putin y acabar con este conflicto?

Si él se siente muy acorralado y al borde de la derrota sería capaz de empezar a utilizar armas nucleares. Se está hablando de armas tácticas, no un holocausto sino como una advertencia de que él sería capaz de escalar el conflicto. Esperemos que no ocurra algo así.

Las condiciones que pone Putin para ponerle fin al conflicto son complicadas, no solo desde el punto de vista de Ucrania sino desde el punto de vista de Occidente.

Él exige que se reconozca la anexión de Crimea y que sea parte de Rusia y eso tiene dos aspectos. Primero que para Rusia es indispensable Crimea, es su único puerto importante, Sebastopol es su base militar más importante en el sur, es su salida hacia el Mar Mediterráneo y es el único puerto libre de hielo durante todo el año. Estratégicamente es indispensable para Rusia.

Pero al mismo tiempo Rusia, cuando Ucrania se desnuclearizó firmó un acuerdo comprometiéndose a respetar las fronteras de Ucrania, entonces ahí hay una contradicción muy complicada de solucionar y los países de Occidente jamás van a aceptar eso. Y Rusia mientras tenga fuerza jamás va a devolver a Crimea.