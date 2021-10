El pulso por el poder en Alemania continúa entre Scholz y Laschet

La cúpula del FDP no oculta que hay mayores coincidencias programáticas con el bloque conservador, formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Laschet y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara de Markus Söder, y tratan de mantener viva esa opción.

En Los Verdes, en cambio, la preferencia por el SPD es clara no solo por una mayor coincidencia programática sino también porque CDU/CSU, después de tener el peor resultado de su historia, está en una situación de inestabilidad.

“De momento no creo que la CDU/CSU esté en capacidad de adelantar negociaciones, para no hablar ya de formar una coalición de Gobierno”, dijo la copresidenta del grupo parlamentario de Los Verdes, Katrin Göring Eckard, en declaraciones a los medios del grupo Funke.

“Siempre he defendido que entre partidos demócratas no se debe descartar ninguna opción. Pero ante la situación de la CDU/CSU no veo cómo podría funcionar una coalición con ellos”, agregó.

Sin embargo, la CDU/CSU ha invitado para el martes próximo a Los Verdes a una conversación previa y, según el secretario general de la CDU, Paul Zimiak, el partido ecologista ha aceptado.

“Creemos que tiene sentido hablar porque podemos formar una alianza de futuro”, dijo Zimiak.