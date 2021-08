El sistema de reserva de vacunas del Lacio sufre ataque informático

Además los investigadores señalan que el ataque puede amenazar la confidencialidad de los datos sensibles del 70% de los habitantes de Roma y provincias vecinas que se han vacunado.

El sistema ha sufrido por el momento dos ataques: el primero en la noche entre el sábado y domingo, que introdujo un virus que “ha encriptado el mundo online” de las instituciones regionales, y un segundo anoche y que “fue rechazado”, explicó Zingaretti.

Como resultado de la primera infiltración, han quedado bloqueados todos los archivos del Centro de Elaboración de Datos (CED) regional, el sistema que ofrece los servicios institucionales, como las reservas de las vacunas.

El sistema “se ha apagado” para una verificación y para “evitar que se propague el virus y cause más daños”.

No obstante, señaló el gobernador, “los datos de la sanidad regional están seguros, no se han violado y no han sido capturados, así como los financieros y los de los presupuestos” y tampoco han recibido extorsiones o peticiones de rescate.

El consejero de Sanidad de la región del Lacio, Alessio D’Amato, aseguró que por el momento “no se han robado datos” y que se está trabajando para que todas las personas puedan ser vacunadas y obtener su certificado.

Según informa “La República”, los hackers, “que han utilizado un programa no muy complejo para bloquear el sistema, no tienen intención de robar los datos de millones de personas, sino sabotear todo el sistema e inutilizar las redes, provocando así daños muy difíciles de reparar”.

“Por lo tanto, el componente del ataque sería de naturaleza criminal y no política, ya que inicialmente se consideró la posibilidad de una implicación de los antivacunas, pero los investigadores aún no descartan nada”, añade el diario.